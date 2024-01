Domenica l’asta del cuore. Vengono raccolti fondi a favore del Burkina Faso

Domenica prossima alle 16 si conclude con un’asta finale, la bella mostra di oggetti d’arte che negli anni sono stati donati alla Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi di San Camillo (più conosciute a Viareggio come “Barbantine”), l’atto conclusivo si terrà presso la Sala Acrel di Via Verdi 247 Viareggio. Vasi, ceramiche, quadri, sculture ed oggetti d’arte sacra, saranno battuti in questa asta di beneficenza a favore della nuova missione in Burkina Faso della Congregazione, la base d’asta per ogni singolo oggetto sarà di cinque euro a salire. Le “Barbantine” a Viareggio fanno parte a pieno titolo della realtà storica cittadina; infatti, la prima comunità sorse per volere di Maria Luisa di Borbone nel 188, quando ancora in città non esisteva un ospedale e d’allora sono rimaste un punto fermo per l’assistenza ai malati. Nel 1934, grazie alla benefattrice, fu acquistata una casa più ampia, fondando il primo ospedaletto a Viareggio.

Negli anni ’20 del secolo scorso, grazie ad un decreto papale sono state riconosciute a livello generale potendo così aprire comunità in terra di missione ed oggi sono attive opere assistenziali in 14 paesi in tutti i continenti. La sede provinciale italiana della Congregazione si trova a Viareggio. Questo è un luogo di accoglienza per le sorelle provenienti dalle varie comunità, per aggiornamenti di formazione, per periodi di riposo fisico e spirituale, per celebrare insieme eventi importanti della provincia. Oggi la sede storica della Congregazione è diventata una Casa di riposo per anziani che può ospitare fino a 20 ospiti residenti e 4 ospiti in regime diurno. E’ importante per una città, giovane come Viareggio, ricordare e valorizzare le realtà storiche, specie se assistenziali, che ancora oggi sono attive come le “Barbantine” è per questa ragione, che l’associazione Promo-Terr si è prestata volentieri a supportare a livello organizzativo la mostra e l’asta, oltre ha inserirle come tappa conclusiva nella visita guidata “Viareggio tra Santi, Campane e Campanili” che si terrà nella mattinata di domenica (per info a riguardo telefonare al 349.4445351).

Come preludio all’asta di domenica ci sarà una breve introduzione delle sorelle sulla nuova missione in Burkina Faso e si ricorda che tutto il ricavato dell’asta rimane a favore della Congregazione. Gli organizzatori invitano a seguire la pagina facebook Promo-Terr Associazione per restare aggiornati con tutte le iniziative associative.

red.viar