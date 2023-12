Dodici mesi insieme a voi. Sabato c’è il calendario. Un regalo ai nostri lettori

Grande attesa per l’uscita del calendario 2024 del volontariato, in edicola sabato gratuitamente assieme al nostro giornale. Dodici associazioni per altrettante realtà versiliesi che ogni giorno lavorano sul territorio negli ambiti più disparati – sociale, cultura, sanità, sport – per dare una mano agli altri e alla propria comunità.

Tra le realtà che figureranno nel calendario – sponsorizzato da Icare Srl, Aipd Sezione Versilia Onlus, Almir Sas di Ana Laura Carretta e C., Batori Rinaldo di Batotri Nicola, Trattoria da Carlino di Galeotti Daniele, Versiltenda Italia Srl – c’è il Rione Campo d’Aviazione. "Il rione era già stato protagonista sotto il nome di Rione Comparini nei primi anni Ottanta – racconta Sergio Iacopetti, uno dei rianimatori della kermesse –, tanto che nel 1983 vinse la canzonetta dei rioni con ’Che grande idea’. Dopo anni di oblio, è risorto nel 2013 e per tre anni è stato organizzato il rione inteso come festa serale. E in quel periodo ha pure sfilato con una carretta aggregativa ai corsi. Nel 2013, tra l’altro, fu l’unico rione a essere organizzato. Poi, purtroppo, è tutto tramontato tra burocrazia e costi".

Ma di recente il rione ha trovato nuova linfa grazie a Sergio Iacopetti e Alessia Gabrielli. "Nel 2020 abbiamo partecipato a Canzonissima di Carnevale e abbiamo vinto con un brano cantato da Daniele Chicca e Massimiliano Marchetti; nel 2021 abbiamo replicato e l’anno dopo è nato un nuovo comitato composto da me, Alessia, Rodolfo Iacopetti, Emanuele Taddei, Tommaso Lucchesi, Alessandro Bongiorni, Alessio e Andrea Freschi e Adriana Bonetti. Quest’anno abbiamo fatto il primo ’Mondialito dei Rioni’, un memorial di burraco intitolato a mio padre Adriano Iacopetti, che era stato vicepresidente del comitato dal 2013 al 2015 e che ha visto partecipare oltre cento persone, e una cena di beneficenza alla presenza di più di 120 persone. E poi la sfilata per i bambini, con circa mile presenti".

Quest’anno è previsto il consolidamento delle attività: "Replichiamo con Mundialito, memorial di burraco e torneo di beneficenza, e il 5 febbraio avremo una grande sfilata aperta a tutti a cui prenderanno parte i quattro plessi scolastici del Campo d’Aviazione. Il rione rinasce perché siamo dell’idea che il Carnevale, per andare avanti, abbia bisogno di essere tramandato alle nuove generazioni. Per questo puntiamo sui bambini: per farli innamorare di questa straordinaria manifestazione. E abbiamo cercato di coinvolgere tutte le attività del quartiere, perché possano essere protagoniste di questa realtà che stiamo creando e consolidando".

RedViar