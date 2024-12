Stop divieti di balneazione in Versilia, ecco il piano strategico di Gaia

Pietrasanta (LUcca), 29 dicembre 2024 – Salvaguardare la costa apuoversiliese scongiurando il più possibile il ripetersi dei divieti di balneazione. È questa la missione del piano strategico promosso da Gaia ed entrato ora nella fase della stesura. L’obiettivo del gestore idrico, capofila del progetto, è trovare soluzioni definitive per la tutela delle acque nel territorio costiero compreso tra Carrara e Viareggio attraverso una gestione armonizzata dei sistemi di deflusso idraulico, compresi fognature bianche e fossi, nonché interventi specifici in aree particolarmente vulnerabili. Il prossimo passaggio è atteso ai primi del 2025 con la sigla di convenzioni con i comuni costieri e il Consorzio di bonifica.

“Già da tempo – spiega il presidente di Gaia Vincenzo Colle – siamo impegnati nella realizzazione di interventi per estendere e adeguare la rete fognaria nera nella piana apuo-versiliese e potenziare i depuratori tramite nuove vasche di prima pioggia. Tra il 2016 e il 2023 abbiamo eseguito estensioni fognarie per oltre 130 chilometri. Di questi, l’80% è in esercizio o in corso di realizzazione”.

Non solo: per il 2022-2026 Gaia ha previsto, e in parte già realizzato, oltre 7 milioni di investimenti per ammodernare i depuratori presenti sulla costa. “Grazie gli interventi già realizzati – dice in proposito Colle – abbiamo osservato un miglioramento nella gestione delle acque meteoriche nei depuratori, in termini di riduzione dei fenomeni dei bypass, grazie all’attivazione di nuove vasche di raccolta e trattamento”. Le azioni operative saranno monitorate e adattate in base ai risultati ottenuti, con l’obiettivo di costruire un modello di sviluppo. “È un primo passo – conclude – per una costa più sicura e sostenibile, capace di fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici e di proteggere la bellezza del paesaggio per le generazioni future”.