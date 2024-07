Divi di Hollywood. Mostra omaggio a Villa Bertelli

“Hollywood e la Versilia. Omaggio a due luoghi famosi nel mondo“, è il titolo della mostra a cura di Marco Fubiani che si inagura venerdì, alle 18, negli spazi espositivi di Villa Bertelli. Un omaggio attraverso un percorso artistico a due realtà, famose nel mondo, territorialmente lontane, ma accomunate da fama e bellezza.

Foto e cimeli, autografi e vestiti di famosissimi attori e attrici

hollywoodiani, così come foto e cimeli di personaggi versiliesi balzati alla cronaca nazionale e internazionale saranno le opere in mostra fra le quali si potranno ammirare anche quattro abiti originali indossati da Claudette Colbert, realizzati per lei dallo stilista newyorkese Adolfo, un cappotto e dei pantaloni appartenuti a Marlene Dietrich, un libro con dedica di Marilyn Monroe alla sua tata e una foto con dedica di Elvis Presley.

Della Versilia saranno esposte le foto delle realtà imprenditoriali che hanno oltrepassato i confini territoriali per diventare punto di riferimento per i frequentatori di questa terra.

Ma non solo, perché imprenditori, sportivi, artisti locali saliti alla ribalta della cronaca hanno voluto essere presenti alla mostra con un disegno che meglio li rappresenta.

Dunque, una sezione dell’esposizione sarà dedicata a queste opere. La mostra rimarrà a Villa Bertelli fino al 31 luglio con ingresso libero. È possibile visitare l’ esposizione tutti i giorni dalle 17 alle 22.

Per informazioni chiamare il numero 0584 787251.