"Divertimento over 40 a Viareggio: stare in compagnia"

Se i giovani scappano, come se la passano gli adulti? Cosa offre la Versilia a chi ritaglia il proprio tempo libero dagli impegni di lavoro e in famiglia? "Le persone come me non hanno più bisogno della ’seratona’, in cui si tira tardi – racconta Massimo Lucaferro, 50 anni –, l’entusiamo si trova in altri contesti, come una serata al Fanatiko a parlare con gli amici, davanti a un drink, ascoltando la musica. Servono situazioni che ti permettano di stare in compagnia, con la giusta animazione, senza bisogno di arrivare a tarda notte".

Assieme agli anni, passano le esigenze d’un tempo: "Quando sei giovane esci con delle aspettative importanti – continua – ma col passare del tempo gli obiettivi cambiano, e pure noi si cambia. Da ragazzo potevo fare le 4 e svegliarmi due ore dopo per andare ad aprire gli ombrelloni sul mare: oggi sarei in grado di farlo, ma il recupero sarebbe molto più lento".

E quindi dove migra la fauna over 40 nelle serate libere? "Al Fanatiko quest’estate si stava bene. Posti come Amadeus e Pinolo si sono fatti un nome e sono un punto di riferimento importante. E anche discoteche come il Seven, con le serate aperitivo, ci danno un’opzione importante. È strano: prima il locale viene riempito dai miei coetanei; poi, a una cert’ora, i ragazzi più giovani ci danno il cambio".

E poi c’è chi, in assenza di intrattenimento confezionato, si ritaglia delle situazioni ad hoc. "Da barman ho prestato servizio in tante feste per gente della mia età – continua Lucaferro –; il filo conduttore è sempre lo stesso: cercare di far gruppo per godere del piacere della reciproca compagnia. È questo il nostro carburante, la benzina di cui abbiamo bisogno. A ogni età il suo diverimento, com’è giusto che sia".

DanMan