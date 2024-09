Lotta alla distrofia muscolare, i figli fondano un’associazione nel ricordo della mamma che non c’è più

Torre del Lago (Lucca), 8 settembre 2024 – Torre del Lago ha una nuova associazione, Rox Events, per la lotta alla sclerosi laterale amiotrofica, opera dei fratelli Aurelio e Leonardo Bresciani, in ricordo della loro mamma Rossella Poletti, scomparsa da qualche anno. Aurelio e Leonardo hanno presentato la giornata associativa di domenica 15 settembre allo stadio Ferracci, dove dalle 9 alle 19 ci saranno varie iniziative aperte a tutti per trascorrere una giornata in compagnia, pensando a quanti sono purtroppo colpiti dalla malattia.

Si inizierà con “Un calcio alla Sla”, letteralmente, perché saranno 6 le squadre di calcio dilettantistiche a 11 che si incontreranno in gare amichevoli: Amici di mamma, Tiger, Tauboys, Real Varignano, Atletico Pisa, Versilia Football Hospital. Gli incontri avranno orario ridotto per permettere di far divertire adeguatamente tutti i partecipanti. Poi sarà la volta di 5 scuole di danza del nostro territorio, e il tutto sarà attorniato da un villaggio associativo con 15 realtà già molto attive nel campo della solidarietà e nell’impegno al sostegno dei malati e delle loro famiglie.

La parte musicale sarà a cura della Rooftob band. Ingresso gratuito, con un box dedicato alle donazioni, che gli organizzatori sperano saranno numerose. Molti sono gli obiettivi per il sostegno a quanti sono colpiti da Sla, e in questa occasione il ricavato andrà al Team Deri di Pisa che già l’anno scorso era intervenuto nell’occasione. Team Deri è presieduto da Stefania Mazzucchi ed ha come riferente scientifico il professor Paolo Malacarne, ex primario di Rianimazione a Cisanello.

Il memorial dedicato a Rossella Poletti è sostenuto dall’amministrazione comunale, come ha detto l’assessora al Sociale, Sara Grilli: “Sì, abbiamo concesso un sostegno e un contributo a questa importante manifestazione che, con l’impegno dei fratelli Bresciani e con la loro associazione, si sono spesi per la lotta alla Sla organizzando una giornata di partecipazione che coinvolgerà molte persone, non soltanto di Torre de Lago. Tutte le associazioni sono attivamente impegnate per l’assistenza e anche per cercare di regalare un sogno ai malati”.

Anche i fratelli Bresciani hanno voluto rimarcare un passo importante delle attività assistenziali e cioè che “la pratica di accompagnare chi è colpito da questo male, purtroppo non più così raro, in un’esperienza forse unica per loro, come un volo in deltaplano, una corsa rallistica, un viaggio in barca e simili, rappresentano un desiderio che, se possibile, si cerca di esaudire per regalare un momento di felicità...”. La presentazione è avvenuta a bordo della motonave Airone, sul lago di Massaciuccoli.