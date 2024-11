Diritti in bilico: "Furto di Stato" di Battistini

Per professione ha sempre lavorato con i numeri, è stato un ragioniere, ma da un paio d’anni Mauro Battistini (foto) per convivere con il dolore della scomparsa della compagna della sua vita Olga Menchetti, parrucchiera del paese, moglie e madre dei suoi figli Monia e Massimo, ha iniziato a scrivere poesie e libri. Nonno e scrittore per passione. In questi giorni è uscito il suo secondo libro “Furto di Stato“ che si può acquistare dal sito Il mio libro.it. Mauro Battistini, seravezzino, 79 primavere solo all’anagrafe, perché per verve e grinta è ancora un ragazzo, racconta con parole semplici questa sua attitudine alla scrittura in una telefonata alla redazione della Nazione. "Ho scritto un piccolo libro- l’incipit della conversazione- ho iniziato a scrivere quando se ne è andata mia moglie . Poesie e libri. Il primo romanzo si intitola “Il portiere di notte“ e racconta una parentesi della mia vita. In questo secondo libro, invece, affronto una tematica che più affine al mio lavoro di ragioniere. Un tema legato alla vita di ciascuno di noi che è la capacità contributiva". Copertina azzurra sulla quale spicca il Tricolore. La prefazione è di Silvana Arata.

Il libro, spiega l’autore, è dedicato a due personaggi importanti che hanno scritto la storia di Seravezza: Leonetto Amadei, seravavezzino e componente della commissione per la Costituzione, e Armando Angelini, anche lui seravezzino e componente della commissione per la Costituzione.

ma.nu.