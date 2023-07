Dior: moda & design per la villa boutique

Forte dei Marmi, 1 luglio 2023 – Forte dei Marmi è sempre più una destinazione cool per il mondo del lusso internazionale. I grandi brand da alcune stagioni stanno dando battaglia sulle location speciali e sui progetti innovativi.

Per ora la maison Dior nel portafoglio del Gruppo LVMH di Bérnard Arnault, si è aggiudicata la palma della destinazione più glam e di sogno: inaugurata ufficialmente la bella boutique all’interno di un’esclusiva villa del ‘900, nel cuore di Forte dei Marmi, in via Carducci.

Completamente rinnovata per l’occasione, questa cornice incantevole unisce i riferimenti architettonici del primo Novecento alla modernità senza tempo dello stile Dior. E oggi la selezionatissima clientela del brand francese si è data appuntamento per ammirare le collezioni e brindare alla grande moda che sbarca in Versilia con tanti mezzi e tanta esclusività.

Una esperienza di bellezza e di art de vivre secondo Dior. Dalle balaustre ai cancelli, gli emblemi della Maison, comprese le iniziali «CD», sublimano l’arredamento. All’esterno, come un gesto di benvenuto ai visitatori, un grande mosaico rose des vents dell’artista Cristiano Alviti adorna l’ingresso. Il giardino che si estende su entrambi i lati è una delicata oasi di pace, punteggiata da piante e palme, dove due terrazze rivelano lounge estive e ombrelloni rivestiti con l’iconica toile de Jouy.

Celebrando il virtuosismo dell’artigianato italiano, l’interno rende omaggio ai materiali locali, riflettendo il savoir-faire dell’eccellenza. Il pavimento, che richiama l’originale, con ogni piastrella realizzata a mano da una manifattura toscana, si accosta armoniosamente a una versione rivisitata dell’inconfondibile cannage. Tutto intorno sui piani risplendono le collezioni che fanno da sfondo ad un’idea di moda contemporanea quando radicata nel Dns del brand.

Il primo piano presenta le collezioni donna e uomo, immaginate rispettivamente da Maria Grazia Chiuri e Kim Jones, rispettivamente direttrice creativa della donna e direttore creativo dell’uomo, oltre alla pelletteria, alle scarpe e alle fragranze esclusive della Collection Privée Christian Dior. Le scale si trasformano in spazi che ispirano sogno ed evasione con l’opera di Officina Alviti che riproduce un motivo floreale in rilievo sui toni del blu, uno dei colori simbolo preferiti dal fondatore-couturier.

Il primo piano ospita uno spazio espositivo in cui vengono svelate le creazioni di gioielleria e Dior Maison, mentre un maestoso balcone offre una vista unica che si specchia nella natura tutta intorno. Ulteriore dettaglio: alcuni degli arredi sono firmati da grandi nomi del mondo del design, da Ico Parisi a Cini Boeri e Irene Maria Ganser. Eva Desiderio