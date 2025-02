Dieci rioni a caccia di gloria: "L’Incanto" in scena al teatro Eden. Sul palco i bambini dei quartieri

Le ’nuove leve’ del Carnevale entrano nel mondo di Burlamacco dalla porta principale, familiarizzando fin da subito con gli ingredienti che hanno reso grande la manifestazione: arte, creatività, gioco, musica, allegoria, metafore.

Al Teatro Eden – che per l’occasione riapre i battenti – è di scena L’inCanto dei Rioni, lo spettacolo di canzoni, musica ed emozioni che vede come protagonisti i bambini e le bambine, interpreti di nuovi brani che raccontano storia, personaggi e tradizioni dei Rioni viareggini.

Giunto alla seconda edizione dopo il fortunato esordio dell’anno scorso, il kids talent è organizzato dalla Fondazione Carnevale con il supporto della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Il sipario si alzerà sui piccoli partecipanti domani alle 17,30. Ed è già sold out da giorni. L’Incanto dei Rioni sarà trasmesso in diretta televisiva su Noi Tv (canale 12 del digitale terrestre visibile in tutta la Toscana) e in diretta streaming sul sito dell’emittente. L’intero spettacolo andrà in replica mercoledì 5 febbraio alle 22, sempre su NoiTv. La serata è dedicata alla Fondazione T.I.A.M.O.

Sono dieci le canzoni in gara, una per ogni Rione. Musica e testi sono di Fabrizio Longobardi, Simone Guzzino e Giacomo Coveri e il fil rouge delle canzoni è il Carnevale degli animali. Sul palco la ’Freed band’ composta da Francesco Fanciullacci, Simone Guzzino, Federica Sutera e Marco Floridi.

I partecipanti. Maria Sole Liberati e Eleonora Martini interpretano la canzone per il Rione Migliarina "Il Carnevale dei Fiori", dirette da Elena Allegri. "Acqua, rane e lumache" è il brano scritto per il Rione Varignano cantato da Enrico Mottola, Diletta Colombini e Viola Maggi; dirigono Simone Rossi e Romina Erolini. "La canzone del fratino", per il Rione Croce Verde Centro è interpretata da Nicholas Ori, Constantina Neagoie Miruna e Aurora Alberti, dirigono Carolina Pezzini e Lorenzo Biagini. "Bodda Rock" per il Rione Marco Polo è la canzone interpretata da Viola Fulgheri, Febo Fulgheri, Cecilia Tobino, Federico Tobino, Thomas Bergammini, Lena Lanzafame, Isabella Bianca Bertozzi, Alice Ceragioli, dirige Cinzia Zaccaria. Il Rione Bicchio partecipa per la prima volta con la canzone "Achille il Cane" cantata da Diana Rossetti, Rachele Marsili, Sofia Dania, Viola Panconi, Ginevra Suzzani, Julia Elena Miron, Aurora Fruzzetti; dirette da Susanna Pellegrini e Marcello Suzzani. Alice Pardi diretta da Milena Giordani canta "Carnevale al Terminetto" per il Rione Terminetto. "Cartoline da Viareggio" sono quelle canore che spedisce idealmente il Rione Campo D’Aviazione con la canzone interpretata da Martina Poletti, Victoria Poletti, Maya Bertolucci, Alyssa Pieruccetti, Emily Rossi, Gabriele Panconi, Enea Gjyshja; diretti da Alessia Gabrielli. "Il cinghiale baritono" per il Rione Torre del Lago Puccini è il brano che interpreta Daria Iancu, diretta da Isabella Ferri. Alice Rogo, Alice Pierotti, Natalia Chang, Luca Rago, Matilde Musetti, Stella Romanò, Paolo Alfredo Kovacs, diretti da Abramo Butrichi cantano la canzone "Darsena" per il Rione Darsena. "Bimbi e favolli" è invece la canzone per il Rione Vecchia Viareggio cantata da Bianchi Sofia, Cristiana Cervelli, Eva De Micco, Gabriele De Prisco, Liam Del Soldato, Sofia Mallegni, Niccolò Pelletti, Matilde Pistilli; dirige Susanna Altemura.

Il podio sarà stabilito dalla giuria composta da Beatrice Taccola, presidente del consiglio d’indirizzo della Fondazione Carnevale; Maria Talarico, presidente del Conservatorio di Musica ’Luigi Boccherini’; Leila Parenti, vicepresidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca; Chiara Mariani, pianista e Maestra del Coro; Giuliana Cecchi, logopedista; e dal cantautore Aleandro Baldi.