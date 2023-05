Dieci anni fa l’addio a Balderi

Il sindaco Lorenzo Alessandrini ricorda l’architetto Enrico Balderi, nel decennale della sua scomparsa. Era nato a Pietrasanta nel 1947 e aveva ricoperto ruoli dirigenziali nel PCI ed è stato assessore all’urbanistica a Pietrasanta. "Negli anni ‘90 – sottolinea – Balderi era il responsabile diedilizia e dell’urbanistica. Lo ricordo con immutata stima, inviando un messaggio di affetto ai figli Matteo ed Emilia". A omaggiarlo anche Mirco Baldi. "I colleghi che come me hanno lavorato con lui lo ricordano come persona disponibile, propensa all’ascolto e alla comprensione dei problemi"