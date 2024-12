"Dico ’no’ alla fusione. Sentirò i parlamentari"

La questione del “Don Lazzeri-Stagi“ arriverà fino a Roma. È stato il sindaco Alberto Giovannetti, ieri mattina, ad annunciare di voler coinvolgere ancora una volta i parlamentari versiliesi, in primis gli onorevoli Deborah Bergamini e Riccardo Zucconi, oltre all’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini. "Al di là di quello che qualcuno vorrebbe far credere – dice – abbiamo sostenuto con coerenza da mesi, a tutti i livelli, l’autonomia della nostra scuola. In sede di conferenza zonale, però, hanno prevalso altre logiche: nell’ultima riunione, dove il Comune non poteva votare, hanno deciso di sacrificare lo ’Stagi’. Un istituto con una storia di due secoli, identitario per la nostra città e la Versilia storica e con un cantiere aperto che lo rinnoverà con riflessi positivi. Al pari del liceo ’Galileo’ di Firenze, ha tutti i requisiti per essere salvato".