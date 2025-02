Design e innovazione. L’eccellenza è di casa

I prestigiosi Boat International Design & Innovation Awards 2025 consacrano l’eccellenza della cantieristica viareggina con due prestigiosi premi consegnati – nella cornice del Superyacht Design Festivala di Kitzbühel – a Benetti e Perini.

La giuria ha premiato il “M/Y Kasper 7“, superyacht di 67 metri firmato Benetti, come Best Naval Architecture - Displacement Motor Yachts, riconoscendone "la capacità di combinare precisione tecnica ed estetica. Le sue prestazioni hanno evidenziato un’eccezionale efficienza idrodinamica, frutto di un attento studio nel settore". La stessa attenzione ai dettagli si ritrova negli interni dello yacht, che hanno ottenuto il riconoscimento nella categoria Best Interior Design - Motor Yachts over 500GT. Un membro della giuria ha descritto gli interni “accattivanti come un’autentica galleria d’arte, arricchiti da una straordinaria selezione di objets d’art”.

Il catamarano a vela “Perini Navi Art Explorer“, del gruppo The Italian Sea Group, si è aggiudicato invece il premio Multihull of the Year. Con una lunghezza di 47 metri, per 17,30 metri di larghezza e un imponente piano velico in carbonio con albero alto 55 metri, Art Explorer rappresenta un progetto unico e avanguardistico: un autentico museo navigante, il primo e unico del suo genere, che per due anni porterà in giro per il mondo esperienze artistiche e un forte messaggio di sostenibilità ambientale. "Con Perini Navi Art Explorer – dichiara Giovanni Costantino, Founder & Ceo di Tisg – abbiamo dimostrato la nostra capacità di eccellere nel segmento della vela di grandi dimensioni, unendo design d’avanguardia e soluzioni sostenibili per un progetto che nessuno aveva mai visto, perché mai realizzato prima".