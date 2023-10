"Denunciato automobilista guidava ubriaco a Versilia": Polizia Stradale in azione La Polizia di Stato ha organizzato servizi di controllo mirati in vista della giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada. Nel corso dei posti di blocco sono state controllate 120 persone e 69 veicoli, con una denuncia per guida sotto l'effetto di alcol e sanzioni per mancato uso del seggiolino e assicurazione scaduta.