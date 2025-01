Del Ghingaro lancia i civici per le Regionali

VIAREGGIO (Lucca)Il sindaco Giorgio Del Ghingaro (nella foto) si appresta a essere il frontman della lista civica che correrà alle prossime regionali. Il primo cittadino di Viareggio si trincera dietro un "valuteremo", ma è di fatto l’uomo capofila di un progetto "alternativo e trasversale" che cerca una sintesi tra le varie esperienze civiche della Toscana. E che ha un obiettivo preciso: raggiungere il 10% alla tornata elettorale. All’hotel Esplanade di Viareggio ha riunito una novantina tra amministratori ed ex, provenienti da circa 30 Comuni disseminati un po’ in tutta la regione.

"Il civismo è la chiave di volta per portare una rigenerazione della politica – ha detto – e dobbiamo cercare di mettere a sistema le varie esperienze civiche della Toscana e capire se ci sono le condizioni per una lista unica regionale che rappresenti la somma dei nostri territori. Ognuno di noi ha esperienza di partito, per molti è stata complicata: a Viareggio è stata drammatica, con una città lasciata in dissesto e che noi siamo riusciti a sistemare in questi anni. Le forze politiche di destra e di sinistra si sono sclerotizzate in meccanismi che portano solo alla ricerca di poltrone. Noi non vogliamo essere una stampella dei partiti, ma rimettere passione ed entusiasmo verso le esigenze della gente".

Nelle prossime settimane è fitto il calendario di confronti, con Del Ghingaro che già ha lanciato proposte su sanità, turismo, distretti produttivi e infrastrutture. I tempi stringono e presto sarà valutata la base elettorale sulla quale fare affidamento per iniziare la corsa.

Francesca Navari