Del Chiaro in pensione, il saluto dei colleghi del commissariato

Salutato dai colleghi del commissariato il sostituto commissario Mirco Del Chiaro che dopo oltre 40 anni di servizio nella polizia ha raggiunto il traguardo della pensione. Arruolato nel gennaio 1983, Del Chiaro classe 1964, svolge servizio alle Questure di Torino e di Massa Carrara, per arrivare, nel 1987, al Commissariato di Viareggio, dove, con la qualifica di sovrintendente dal 1991, svolge le funzioni di responsabile del turno di volante fino a quando, nel 1995, entra a far parte di quella squadra di polizia giudiziaria. Nel 1999 è trasferito all’allora posto fisso di polizia di Forte dei Marmi, assumendo, per un periodo, il ruolo comandante, a cui seguirà, con la trasformazione in Commissariato di P.S., quello di responsabile della Sezione Anticrimine e successivamente della Uigos. Numerose le indagini e le operazioni a cui Mirco Del Chiaro ha preso parte nella sua lunga carriera e che sono valse numerose Lodi ed Encomi a testimonianza dell’impegno e della dedizione che ha investito nel suo lavoro, dando prova di elevate capacità professionali.