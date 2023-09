Degrado stazione. Pd: "Va riqualificata"

"Sul futuro della stazione ci sono tanti proclami ma poca chiarezza: l’area non è degna di una città d’arte come Pietrasanta". A sollecitare interventi è il Pd con Matteo Sanna (segreteria) e Sando Donadel (segretario del circolo centro e collina): "Lo stato di degrado e abbandono è visibile a tutti e ad ogni problema si annuncia la partenza imminente di lavori che poi vengono rimandati in maniera sistematica. Il Comune solleciti Rfi: ci vogliono tempi certi".