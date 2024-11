Degrado ex Us Ponterosso. Pd: "Locali restino pubblici"

Vegetazione selvaggia, materiali di ogni tipo e i soliti incivili che ne approfittano per gettarci i sacchetti dei rifiuti. Un degrado, quello dell’ex sede della gloriosa Unione sportiva Ponterosso, in via Crociale, agli occhi di tutti ma ancora irrisolto. Cosa che spinge il Pd a sollecitare interventi e a chiedere che quei locali (di proprietà comunale) restino al servizio della comunità. "L’immobile è ormai abbandonato – scrive il Pd – e chiuso da oltre un anno. Dispiace vedere il degrado in cui versa quello spazio, un tempo luogo di aggregazione e socialità in una frazione densa di abitanti. Vederlo così è una mancanza di rispetto verso tutte le persone che hanno contribuito alla storia dell’associazione e alla vitalità della frazione. Chiediamo con urgenza un intervento manutentivo per rimuovere la vegetazione infestante e inoltre vorremmo conoscere le intenzioni dell’amministrazione comunale. Speriamo non si consideri l’ipotesi di una vendita per fare cassa: proponiamo un bando per assegnarlo a un’associazione".