Defibrillatori: Dae a Pozzi e Corso a Seravezza per l'uso dei Dae

Riprendono le attività formative per potenziare la rete di prima emergenza e di protezione dei cittadini. Prevista l’inaugurazione del defibrillatore a Pozzi, mentre la Misericordia di Seravezza ha organizzato un corso per l’uso dei dae in programma sabato alle 15 nella sede dell’arciconfraternita: per info o iscrizioni contattare 0584 1787627. "Siamo molto soddisfatti per questa collaborazione con la Misericordia – commenta l’assessore al sociale Stefano Pellegrini – in quanto il corso rappresenta un ulteriore passo per potenziare quella rete avviata dal progetto Battiti di cuore, finalizzato a creare un comune cardioprotetto attraverso l’incremento dei Dae sul territorio e, di pari passo, delle persone capaci di utilizzarlo".

Ad oggi sono un centinaio i cittadini che hanno partecipato ai corsi. Un altro verrà a breve organizzato a Pozzi, sede del prossimo dae che il 14 ottobre sarà inaugurato in piazza Fratelli Cervi. "Una nuova postazione realizzata grazie alla collaborazione del Cro di Pozzi e del sindacato Spi Cgil di Seravezza – aggiunge Pellegrini -, una sinergia che ha coinvolto anche commercianti e associazioni del paese". Un’operazione che avrà anche un valore commemorativo in quanto il dae sarà dedicato alla memoria di Loris Antonucci, un pozzese doc scomparso improvvisamente nel 2016 a 55 anni. Il piano di incremento delle postazioni giungerà con Pozzi ad otto defibrillatori telecontrollati (Querceta, Azzano, Giustagnana, Cerreta Sant’Antonio, Fabbiano, Riomagno e Seravezza), ai quali si andranno ad aggiungere Corvaia, Basati e Minazzana tra la fine dell’anno e l’inizio del 2024, con la volontà di non fermarsi qui ma di prevederne uno anche a Ruosina e nella zona Coop, a copertura delle aree al confine con Forte dei Marmi.