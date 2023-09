Dedicato agli animali. Conad apre il PetStore

Gli amanti degli animali hanno una possibilità in più. Ha aperto i battenti in via di Montramito il nuovo PetStore Conad, dedicato a prodotti e servizi specifici per il benessere e la cura degli animali. Sono oltre 5mila le referenze in assortimento, tra cui prodotti dietetici, parafarmaci veterinari, alimenti di qualità, e pure accessori per il passeggio, il gioco e il trasporto. Il negozio, inoltre, garantisce servizi aggiuntivi come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, un mbox per la donazione di alimenti ai canili e gattili della zona, una bilancia, una bacheca per gli annunci, un angolo per il ristoro dei cani e presto anche un servizio di toelettatura e degli ambulatori veterinari. "Siamo lieti di inaugurare questo Pet Store Conad – commentano Alessia e Luca Ragghianti di Conad Nord-Ovest –; questo nuovo punto vendita diventerà un riferimento per i cittadini di Massarosa: nei prossimi mesi, oltre ai servizi già attivi, avremo importanti novità per quanto riguarda il servizio di toelettatura e quello di veterinaria, grazie all’apertura di un centro specialistico all’interno del negozio. Attendiamo tutti i nostri affezionati clienti, certi di poter garantire loro la professionalità, la convenienza e la cortesia che ci contraddistinguono".

Il PetStore è stato realizzato con un occhio puntato alla sostenibilità ambientale: nasce infatti da un’attenta riqualificazione di un edificio, per la quale sono state scelte soluzioni a risparmio, come l’impianto d’illuminazione a led. Positiva anche la ricaduta in termini occupazionali: al momento, il negozio impiega quattro addetti, tre dei quali selezionati tramite nuove assunzioni.

RedViar