Decoro e sicurezza del territorio: "Ostaggi di buche ed erbacce"

"Facciamo venire a Camaiore ’Le Iene’ o ’Striscia la Notizia’". Boutade o meno, l’appello è sintomatico di una serpeggiante insoddisfazione per lo stato di manutenzione di diverse aree del territorio. La protesta da parte della cittadinanza cresce sull’onda delle numerose foto-testimonianza che arrivano da diversi angoli del territorio comunale, e che tratteggiano varie situazioni di erbacce che crescono incontrollate, strade con l’asfalto spaccato e tombini divelti.

A farsi promotrice del malumore è una nostra lettrice, che ha raccolto e inoltrato un’ampia documentazione fotografica segnalando i principali problemi con cui ha avuto modo di confrontarsi tramite la sua rete di conoscenze. Problemi che coinvolgono anche le scuole: nello specifico, alle elementari ’Carducci’ di Lido di Camaiore, oltre all’erba alta in giardino hanno fatto capolino le ortiche. Mentre alla scuola media Pistelli la vegetazione è cresciuta superando in altezza il muretto che cinge il plesso. Sempre in tema di scuole, mancano le strisce pedonali dietro le scuole Tabarrani, "in un punto, tra l’altro – sottolinea la nostra lettrice – in cui le auto corrono parecchio".

C’è poi la questione delle erbacce lungo le strade, che si somma ai problemi rilevati in diverse strade-groviera punteggiate di "poggi e bue", per dirla in gergo. "Dal momento che paghiamo le tasse, se ci sono dei disagi bisogna parlarne e possibilmente prendere dei provvedimenti per i cittadini – spiega la residente che ha segnalato i problemi –; per questo, quando mi parlano di degrado, dico sempre di recarsi all’Ufficio del cittadino per fare le segnalazioni".

Segnalazioni che, nel frattempo, arrivano proprio alla nostra lettrice: "I miei compaesani mi mandano foto e video – racconta – per mettere in evidenza le mancanze del Comune". Le foto sono lì a fissare i problemi a colori: come la fila di alberi lungo la provinciale, i cui rami cresciuti a dismisura sono adagiati sui fili della rete elettrica; o ancora, le telecamere del centro che non funzionano, e dunque non garantiscono la sicurezza dei residenti. "Nel corso del tempo, sia io che il mio compagno abbiamo subìto delle aggressioni, ma con le telecamere che non funzionano non ci si può far niente". O forse sì: registrare i problemi, documentarli e metterli sul tavolo.

