Decine di famiglie al gelo. Il blackout è durato 15 ore. Notte di crisi per i neonati

"Il peggio dell’ondata di maltempo sembrava passato, ma c’è stato un contraccolpo sulle linee Ene. Cinquanta famiglie del Prado e di via Roma sono rimaste senza corrente per 15 ore, dalle 23 di giovedì alle 14,30 di ieri. Stremate le squadre operative dell’Enel che in queste ultime settimane stanno lavorando ininterrottamente per gestire le tante, troppe richieste causate dal maltempo.

"È stato come vivere un incubo – raccontano alcuni residenti -, tutta la notte al buio completo, senza acqua calda, luce e gas. La mattina è tornata la corrente intorno alle 11 ma per soli cinque minuti, mancando di nuovo fino alle 14,30". "Stamattina al mio risveglio al buio – commenta una signora sul piede di guerra – ho trovato il freezer completamente scongelato e tutte le mie provviste da buttare via. Chi mi rimborsa questo ben di Dio?". "Sono mamma ho due figli piccoli di uno e quattro anni e non è possibile rimanere al buio per più di 15 ore – esclama una residente di via Roma -. Senza acqua calda per lavarsi, il latte caldo per i bambini e il cibo che si rovina". Al servizio guasti Enel rispondeva l’operatore virtuale che per dare informazioni chiedeva il codice bolletta: impossibile da trovare al buio.

"Per tutta la notte non ho potuto dare il biberon alla mia bambina – racconta un’altra mamma -; alle prime ore dell’alba ho cercato un bar aperto per farmi scaldare il latte". Ko anche il distributore di carbirante. "Devo raggiungere il mio ufficio a Lucca - commenta un cittadino – sono trafelato, arrabbiato e in ritardo perché sono rimasto al buio e stamattina ho dovuto fare una doccia ghiacciata perché l’acqua calda non era disponibile. Adesso non posso fare nemmeno benzina perché anche il benzinaio è senza corrente e non può erogare il prodotto". Nonostante il vento e la pioggia battente hanno lavorato tutta la notte le squadre dell’Enel per poter ripristinare il servizio e dall’azienda spiegano: "Abbiamo avuto un disservizio su un tratto della singola linea di bassa tensione, siamo intervenuti e abbiamo fatto subito piano di lavoro per riparazione. Ma in orario notturno è stato impossibile completare l’ultima parte che tecnicamente richiedeva determinate operazioni complesse, motivo per cui abbiamo concluso questa mattina (ieri ndr) e ripristinato il normale schema di rete".