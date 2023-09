Dati sulla tassa del marmo. Creare Futuro vuole lumi

In attesa di conoscere l’esito della perizia richiesta al dottor Monaci riguardo la platea di frazionisti, il gruppo consiliare Creare Futuro ha depositato "un corposo accesso agli atti: la richiesta dei dati degli ultimi 10 anni sull’importo delle autodichiarazioni delle imprese lapidee presenti sul Comune di Seravezza riguardanti i quantitativi estratti per tipologia e il relativo riscosso sulla cosiddetta “tassa del marmo”". "Abbiamo inoltre richiesto all’Ufficio – sottolinea il capogruppo Giacomo Genovesi – informazioni relative al rispetto delle percentuali di filiera corta previste dal Piano di Indirizzo Territoriale. Sarà nostra premura mettere questi dati a completa disposizione dei cittadini, che hanno il diritto di conoscerli anche per poter valutare la validità dell’accordo che l’amministrazione ha stretto con Henraux, senza ascoltare, non solo il parere dei cittadini della montagna, ma neanche quello dei residenti dell’intero Comune, come aveva affermato inizialmente il sindaco Alessandrini".