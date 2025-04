Daniele Giannecchini trionfa al festival "Formaggi & Sorrisi" con il gelato al formaggio

Ha confezionato qualcosa come 50 chili di gelato al formaggio, diventando la star del festival nazionale "Formaggi & Sorrisi" di Cremona. Meglio di così non poteva andare per Daniele Giannecchini (nella foto), titolare de "La Cremeria" di piazza Carducci, anche perché il 25 aprile festeggerà i primi 10 anni di attività. E così mentre nel centro storico le gelaterie si sono dimezzate passando da quattro a due (dopo "Cuor di gelato" ha chiuso anche "La dolce vita"), più il franchising in piazza Crispi, "La Cremeria" continua il suo cammino esportando il talento versiliese oltre confine.

Giannecchini era stato invitato da "Asso Casearia Pandino" per dimostrare come il mondo del gelato artigianale possa dialogare con l’eccellenza dei prodotti caseari. "Ho portato tre formaggi quali Parmigiano Reggiano, Grana Padano e un erborinato di capra – racconta – in un formato inedito, quello del gelato salato. È un lavoro di ricerca su consistenze, temperature e bilanciamenti aromatici che ho iniziato nel 2024 collaborando con ristoranti stellati da cui è nato poi il contatto con ’Asso Pandino’. È un mondo inesplorato e ancora orientato alla ristorazione: giusto un cucchiaino da abbinare al piatto, ad esempio il tartufo bianco. Il gusto? Si sentono i granellini: la vera sfida è rispettare l’identità, intensità e struttura del formaggio traducendola in una cremosità che non copra, ma esalti".

d.m.