Morta Daniela Broch, pioniera del Made in Italy

Forte dei Marmi (Lucca), 17 luglio 2022 - Gli occhi azzurri di Daniela Broch, intensi e affettuosi, non ci sorrideranno più. La Signora della Moda di Forte dei Marmi si è spenta nel pomeriggio di ieri, con accanto le due amatissime figlie Gaia e Sara. Un malattia rapida e spietata l’ha portata in Cielo in un pugno di giorni e ora resta il suo ricordo nei cuori della famiglia e di tutti quelli che l’hanno amata, come grande donna e grande professionista, pioniera del Made in Italy e sempre pronta a fare del bene per chi ha più bisogno, specie bambini e ammalati, e a occuparsi del benessere e della fama internazionale di Forte dei Marmi. Che è stata fin da giovanissima la sua città d’adozione e di scelta di vita.

Daniela Passetti Broch era nata a San Giovanni Valdarno (Arezzo) e fin da giovanissima aveva capito che la moda e l’eleganza sarebbero state le passioni di tutta la vita, fino a farla diventare buyer di importanza nazionale e talent scout di moltissimi stilisti. Specie i giovanissimi ai quali la signora Broch ha dedicato sempre tanta attenzione, aiuto e energia. E dai vent'anni in poi aveva scelto la Versilia come "casa", le Apuane come paesaggio dell'anima, le necessità di una comunità speciale come ragione di vita per un impegno costante di umanità, di soccorso, di beneficienza vera, di aiuto ai bisognosi, senza dimenticare il prestigio del Forte dei Marmi con i tanti progetti dedicati allo sviluppo nazionale e internazionale della "sua" città d'adozione attraverso tantissimi eventi, dalle sfilate sulla spiaggia (le prime al mondo che si era letteralmente inventata) coi nomi più importanti della moda internazionale alle mostre d'arte e agli appuntamenti culturali e mondani, in anni lontani in cui tutte queste iniziative ancora non esistevano. Pioniera del Made in Italy e visionaria Daniela Broch, che ha sempre lavorato per il bene della sua famiglia e della comunità tutta. Ecco perchè era tanto amata e stimata, ecco perchè oggi il dolore e il cordoglio è forte e profondo.

Vitale, simpatica, appassionata della vita, persona buona, solidale sempre, amica vera di tante signore italiane e straniere, che fossero madri di famiglia o principesse arabe non importava lei le vestiva tutte con lo stesso amore, ammirata per la sua tenacia e per la sua genialità dalle clienti più giovani che spesso le chiedevano di realizzare in esclusiva e su misura l’abito per i diciotto anni o quello da sposa, Daniela Broch lascia un ricordo puro e limpido in tutti quelli che l’hanno conosciuta e ne hanno ammirato esperienza e coraggio. In via Idone nella boutique 2 Daniela Broch faro di eleganza vera e gentile, lontana dal lusso sfrontato di troppe proposte moda che negli anni hanno invaso e colonizzato le vie del Forte dei Marmi, oggi le sue vetrine piene di colore e di idee raccontano tanto di lei.

Ora tocca alle amatissime figlie Gaia e Sara raccogliere la sua eredità stilistica e di gusto, continuando nella bella strada che mamma Daniela da 45 anni aveva imboccato con successo e passione mai sopita. E Daniela a questa successione, oggi dolorosissima per le figlie e gli adorati nipoti Giulia, Silvio e Giulio, le ha preparate in anni e anni di lavoro insieme, a bordo passerella alle maggiori sfilate degli stilisti più importanti a Milano come a Parigi, negli showroom per fare gli acquisti mirati per una clientela vasta e di classe, negli atelier dei grandi couturier come dei principianti. E tanti sono state le griffe che grazie a Daniela Broch si sono affermate, perché i suoi negozi negli anni sono stati la palestra per il successo di tanti nomi oggi nell’olimpo dello stile.

Entrare nella sua boutique di Forte dei Marmi è un po' come immergersi nella bellezza e nella fantasia, con quel tratto umano e unico, con l'esaltazione della sartorialità autentica e della capacità artigianale. Qui tutto parla di lei,del suo gusto speciale, della capacità di fare di un abito il testimone ideale di uno stile personale, motore di personalità che spaziano nelle età e nelle forme delle donne, con un rispetto totale di prodotto e clienti. Una lezione che oggi tutti dovrebbero imparare.

Vengono in mente le tante iniziative per il Centro Commerciale Naturale "Essere Forte", con la voglia di andare avanti tutti insieme e negli ultimi anni reagire alla pandemia, la considerazione che solo unendo le forze si può andare lontano, il sostegno e il rispetto alle istituzione cittadine, provinciali, regionali di una donna che ha sempre messo il bene comune davanti all'interesse. Per anni e anni ha sostenuto l'Ospedale Pediatrico Apuano (OPA), con una tenacia unica, coinvolgendo tutti persone comuni e rappresentanti della stampa con un entusiasmo speciale nel raccontare i bisogni dei bambini malati e dei medici e del personale sanitario che li assistono. Trovare fondi utili all'acquisto di macchinari speciali, per le missioni umanitarie nei paesi più poveri del mondo, per sostenere le famiglie che arrivavano coi piccoli cuori malati da lontano. E poi sempre l'impegno e la vicinanza alla Croce Verde di Forte dei Marmi che l'hanno vista lavorare anche come volontaria.

Adesso Daniela ha lasciato il suo paradiso terrestre che si chiama Forte dei Marmi per il Paradiso dei cieli. Per lei e per la sua famiglia si pregherà domani durante i funerali presso la Chiesa della Resurrezione di Roma Imperiale in via Fiume alle 18 e 30. Da oggi si può salutare Daniela Broch alla Croce Verde. Per ricordarla donazioni all'Associazione Luca Coscioni, IBAN IT79E0832703221000000002549 indicando nella causale "donazione Legalizziamo!".