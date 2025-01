Dalle donne alla guerra. Tornano le "Invasioni"

Sette date per riflettere su temi di grande attualità tra cui la guerra e la violenza sulle donne. Sarà questo il menù delle "Invasioni", il festival di teatro contemporaneo pronto a tornare con la direzione artistica de "La Bottega del teatro" e il sostegno della Banca di credito cooperativo. Interrotto nel 2020 a causa dell’emergenza Covid, il festival verrà ospitato dal 24 gennaio al 14 marzo all’auditorium Ugo Guidi, con inizio alle 21 e possibilità per i bambini di partecipare a laboratori gratuiti. "Il ritorno di ’Invasioni’ è un momento significativo – sottolinea l’assessore alla cultura Graziella Polacci – perché restituiamo alla comunità un evento culturale che l’ha sempre arricchita e riaffermiamo l’importanza del teatro come luogo di crescita personale e collettiva. Attraverso spettacoli di alto livello e il coinvolgimento degli allievi-attori, offriamo un’occasione unica di dialogo tra generazioni e sensibilità diverse".

Partenza il 24 gennaio con “Filippo Vostro” (con Luca Barsottelli) incentrato sulla campagna di Russia, poi il 31 sarà la volta dei Sacchi di Sabbia coi “Dialoghi degli Dei” (dall’omonima opera di Luciano di Samosata), il 7, 21 e 28 febbraio gli allievi-attori de "La Bottega del teatro" con “Due partite” (di Cristina Comencini) sulla condizione femminile, “I fisici” di Friedrich Dürrenmatt su salute mentale e follia, e “Uno, due tre!” di Ferenc Molnármmedia sul capitalismo. Chiusura il 7 marzo con “Delicato come una farfalla e fiero come un’aquila” dedicato ad Antonio Ligabue (con Elisabetta Salvatori) e il 14 marzo con “Amore Cosmico” sulle migrazioni (con Serena Guardone). Ingressi 10 euro, ridotto 8 euro: info 329-0685985 o 338-7716795.