Dalla scuola di Massa agli stadi versiliesi

Per Marco Maccabruni i primi passi nel mondo del pallone sono alla scuola calcio del Tirrenia di Massa e Carrara. Dopo due anni trascorsi a La Spezia, passa alla Carrarese con la quale gioca fino alla Berretti. Nel 2019/2020 il passaggio nei ‘grandi’ con la prima stagione in serie D con il Real Forte Querceta. Maccabruni colleziona venti presenze nell’anno del Covid, poi trentuno sia nel 2020/2021 che nel 2021/2022. Nell’estate del 2022 il passaggio ai rivali storici del Seravezza Pozzi: ventisei presenze e l’unica rete finora realizzata in categoria (il definitivo 3-1 nella vittoria esterna a Ponsacco). Nell’estate del 2023 Maccabruni torna a vestire la maglia del Real Forte Querceta, in una stagione fino a qui tribolata per la squadra.