Dalla potabilità ai divieti di balnazione. Dibattito del Pd sulla risorsa idrica

Dalla potabilità ai divieti di balneazione, da molti anni autentica piaga della costa versiliese, e molto altro ancora. L’acqua, come risorsa fondamentale, sarà al centro del dibattito che il Pd Versilia ha promosso oggi a partire dalle 18 alla Villa Laguidara, in via Verdi 35 a Tonfano. L’incontro, dal titolo "Oro blu della Versilia-Tutela della potabilità e della balneabilità delle nostre acque", verrà introdotto e moderato da Emanuele Anzillotti, membro della segreteria territoriale del Pd Versilia, e prevede vari interventi come quello di Massimo Lucchesi, dirigente del Consorzio di bonifica, Vincenzo Colle, presidente del Cda di Gaia, oltre a rappresentanti delle associazioni balneari della Versilia. L’ingresso al dibattito è libero.