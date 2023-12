Dal decreto legge ’made in Italy’. Un miliardo per sostenere la crescita

Il Ddl ‘made in Italy’ prevede un miliardo a sostegno di crescita, rafforzamento e rilancio delle filiere strategiche nazionali. Il disegno di legge prevede l’istituzione del fondo nazionale presso il MEF. Il fondo potrà contare su un budget di 1 miliardo, di cui 700 milioni di euro per il 2023 e 300 milioni per il 2024, una dotazione che potrebbe crescere ancra con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni. Il fondo è autorizzato ad investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato nel capitale di società con sede legale in Italia, non operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo. Vediamo ora le altre misure previste. Il sostegno alla filiera del legno arredo; il sostegno alle filiera delle fibre tessili naturali; il sostegno alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori; il sostegno alla filiera della nautica volto a favorire la sostituzione con motori ad alimentazione elettrica. È previsto inoltre un pacchetto di misure per la cultura e imprese creative con un budget di 30 milioni per sostenere gli investimenti realizzati. Per l’agroalimentare ci sarà un fondo per la protezione delle indicazioni agricole, alimentari, del vino e delle bevande. Si tratta, quindi, di provvedimenti importanti e significativi per sostenere l’azienda Italia