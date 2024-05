Da Viareggio a Forte dei Marmi. Sulle spiagge sventola bandiera blu

VERSILIA

Sono 236 le località italiane premiate ieri mattina a Roma dalla ong danese Fee, la Foundation for Environmental Education, che ha ufficializzato i riconoscimenti delle Bandiere Blu alle spiagge del territorio. Nel corso della manifestazione sono state premiate quelle località le cui acque sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni, come risultato dalle analisi che le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente hanno effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio condotto dal ministero della salute. A ciò si è aggiunta la valutazione di altri criteri sulla gestione del territorio messo in atto dai Comuni. Dall’esistenza e il grado di funzionalità di impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti e l’accessibilità alla sicurezza dei bagnanti, la cura dell’arredo urbano, delle spiagge, la valorizzazione delle aree naturalistiche e le iniziative promosse per una migliore vivibilità nel periodo estivo.

Tra le 18 spiagge toscane premiate, anche i litorali di Viareggio, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Alla sua 27^ Bandiera Blu consecutiva "Viareggio è orgogliosa - dichiara l’assessore con delega al turismo e vice presidente dell’Ambito Turistico, Alessandro Meciani –. La nostra città non solo rispetta tutti i parametri ma anzi è, in molti casi, nei primi posti. Per l’estate che sta arrivando abbiamo segnali positivi: il trend in aumento è confermato, Viareggio e la Versilia sono tra le mete più ambite e ricercate".

"È un riconoscimento che premia tutto il nostro sistema-mare - dice Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici e manutenzioni di Pietrasanta, presente, insieme al vice presidente del consiglio comunale Antonio Tognini, alla cerimonia di premiazione - L’impegno delle imprese balneari nella gestione degli arenili e l’attenzione che, come amministrazione, dedichiamo da sempre e con costanza alla pulizia e al decoro su tutto il territorio".

Vessillo blu anche a Forte dei Marmi, alla sua 34^ bandiera, con grande soddisfazione dell’amministrazione comunale, pr aver ottenuto, ininterrottamente dal 1990, questo riconoscimento. E anche a Lido di Camaiore, a confermare la particolare attenzione data alle politiche ambientali, dai servizi offerti sulla spiaggia ai turisti, dall’educazione ambientale alla buona qualità dell’acqua di balneazione.