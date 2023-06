Da non perdere Gioielli in mostra e raduno di auto

E’ una domenica ricca di eventi Oggi a Pietrasanta torna “Cosa fai domenica? incontri con l’autore in biblioteca“ alle 21 in sala dell’Annunziata Carlo Vanoni presenta il nuovo libro “Io sono il cambiamento Storia di arte“. Ancora aperte le mostre “Retrospettiva di scultura“ di Georg Viktor in sala delle Grasce; le “Metamorfosi“ in sala del San Leone; “Exploring the Ego fo Times-Il Museo Archeologico incontra l’arte di Maicol Borghetti“ a Palazzo Moroni e “Omaggio agli artigiani“a Tonfano, esposizione da via Versilia al pontile. Oggi inizia ufficialmente la stagione degli eventi allo stabilimento balneare Palazzo della Spiaggia a Marina di Pietrasanta. Al mattino è prevista la partenza di The Drivers, raduno su auto super sportive, memorial Marco Reali. Nel pomeriggio la mostra di Renieri Valentina Gioielli dal titolo “Un gioiello al tramonto“ ispirata al mare. Alle 18.30 Lamarea, indie band, apre la kermesse musicale dedicata alle grandi hit internazionali.

Heroes, storie di eroi, di boschi e torrenti è la mostra fotografica di Francesco Paci e Simona Tedesco, patrocinata dalla Provincia di Lucca, allestita fino al 25 giugno a Stazzema lungo le vie del borgo. Sessanta immagini di grandi dimensioni raccontano gli ecosistemi montani delle Apuane. Obiettivo della mostra è far conoscere gli ambienti. La mostra è organizzata in 15 racconti che affrontano i temi della fragilità di animali e piante in larga parte bioindicatori.

La Filarmonica Puccini di Camaiore oggi partecipa come ospite d’onore a Briosco in Brianza ai festeggiamenti per i 30 anni della Banca Locale.

La settimana inzia domani alle 18 a Villa Bertelli dove si presenta “Piccoli racconti di un Versiliese“. Il libro del maestro Roberto Mastromei.