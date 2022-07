Da don Matteo al suo primo libro

Un volto noto della televisione, in particolare della fiction e una voce conosciuta della radio, l’ospite dell’appuntamento di oggi alle 18 del cartellone di Parliamone in Villa di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, Giorgia Surina, attrice, presentatrice, speaker e anche scrittrice, salirà sul palco del Giardino dei lecci con il suo romanzo d’esordio “In due sarà più facile restare svegli“, Giunti editore.

Presenta l’incontro Enrico Salvadori che conduce tutti i talk show della rassegna, promossa dal Comitato Villa Bertelli.

Giorgia Surina è nata a Milano, da padre croato e madre pugliese. Si è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università IULM e alla fine degli anni ’90 ha cominciato a lavorare come conduttrice televisiva. È stata una delle prime VJ d’Italia, diventando il volto e la voce di un’intera generazione che ascoltava la stessa musica e si appassionava alle stesse serie tv. Sul piccolo schermo è entrata nel cast di Don Matteo, Non dirlo al mio capo e Un medico in famiglia per approdare al cinema e alla radio. Ha sempre mantenuto un dialogo costante con i fan attraverso il profilo Instagram, che raccoglie l’affetto di più di 640 mila seguaci. Ora conduce Shaker su RTL 102.5. Impegnativo il suo primo lavoro da scrittrice: mettere al mondo un figlio, tutti prima o poi ci pensano. L’incontro, come tutti quelli in cartellone, è a ingresso libero.

Gli incontri vengono ripresi dall’emittente Noi Tv e proposti in differita il mercoledì e il venerdì alle 21.15. Radio Bruno Toscana è radio ufficiale di Parliamone in Villa.

m.n.