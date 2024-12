Curare e prevenire l’obesità: l’iniziativa dell’Asl

VERSILIA

Prevenire e curare l’obesità attraverso una rete multidisciplinare e interaziendale per la gestione dei pazienti è l’obiettivo del progetto dell’Asl Toscana Nord Ovest, che fa capo agli ambulatori specialistici già attivi del territorio, tra cui la Casa della Salute della Versilia, e reso possibile grazie all’accordo con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana per la chirurgia bariatrica ed endocrinologia.

"Il progetto, oltre a richiamare l’attenzione su questa grave patologia cronica recidivante, delinea un disegno strategico multidisciplinare – sottolinea Graziano di Cianni, responsabile della diabetologia per l’Asl e responsabile del progetto –, con interventi coordinati a differenti livelli per assicurare la presa in carico dall’avvio al nutrizionista, alla chirurgia bariatrica e ai follow up successivi. È attiva una rete assistenziale articolata su tre livelli dedicata alla prevenzione e alla cura ma anche informazione e comunicazione nei confronti della popolazione, soprattutto giovanile, per diffondere la percezione del rischio e l’adozione di comportamenti corretti, grazie al lavoro coordinato dei dipartimenti medico, infermieristico, della prevenzione, delle professioni tecnico sanitarie, con cui siamo riusciti a creare percorsi specifici con operatori dedicati".