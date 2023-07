Crollo ex laboratorio “Pierotti” a Pietrasanta: riparte la messa in sicurezza

In attesa di conoscere il destino del telaio per il taglio del marmo rinvenuto all’ex laboratorio “Pierotti“ e acquistato da Emilio Carpentieri della “Karpman“, nel frattempo è ripartita la messa in sicurezza dell’immobile dopo il primo step effattuato a causa del crollo di una parte del muro lungo la bretellina tra via del Castagno e l’Aurelia. "I lavori erano iniziati a febbraio – spiega il sindaco Alberto Giovannetti – ma si erano interrotti per la presenza, lato via del Castagno, di un cavo Telecom-Enel che necessitava di essere interrato per poter proseguire. L’intervento è stato effettuato e finalmente si è potuti ripartire". La “Karpman“, incaricata dal Tribunale di Prato – lo stabile, a seguito di procedure fallimentari, è sotto curatela – ha quindi demolito quella porzione di muro e installato una recinzione a protezione della parte esistente. Poi sarà la volta della parete lungo la bretellina, fino alla rimozione di quel che resta della copertura. L’intervento durerà due settimane.