Viareggio, shopping di lusso in Passeggiata per i crocieristi della Sea Cloud Spirit

Viareggio, 1 ottobre 2023 – La splendida nave da crociera di lusso a tre alberi Sea Cloud Spirit si è fermata in rada, appena fuori l’imboccatura del porto, e ha sbarcato i suoi 136 ospiti all’approdo temporaneo appositamente realizzato sul molo davanti a Tito. I facoltosi passeggeri hanno visitato Lucca, Firenze, Bolgheri e, prima di reimbarcarsi, hanno fatto shopping di alta gamma in Passeggiata.

Grazie a Paolo Vannucci titolare della omonima e storica agenzia marittima, abbiamo potuto visitare questo grande yacht di lusso che, periodicamente, fa sosta in rada per offrire le bellezze toscane ai turisti, per la maggior parte tedeschi. E’ salito a bordo anche l’assessore al turismo Alessandro Meciani che si è detto entusiasta dell’evento: “Le attività sviluppate in favore del turismo di qualità e organizzate con tanta professionalità da Vannucci e da altri stakeholder – ha detto – sono assolutamente indispensabili per il nostro turismo, in particolare modo quando si parla di qualità, a trecentosessanta gradi. Mi riferisco all’accoglienza a terra, ai tour organizzati, alle guide per lo shopping, alla ristorazione, e a tutta quella rete di supporti che favoriscono e rendono pregiato il passaggio a Viareggio e nel nostro entroterra.”

Stando alle parole dell’assessore, gli approdi di queste crociere di lusso proseguiranno anche in futuro: “L’amministrazione comunale è fortemente interessata a supportare questo movimento che, come sottolineava Vannucci, è già radicato da anni e che intendiamo migliorare con un punto di approdo sul molo che risponda alle esigenze delle navi e a quelle delle autorità marittime. Nuove transenne mobili che delimitano l’area di sbarco e imbarco che è soggetta a limitazioni, nuova illuminazione, nuovo arredo floreale. Fare il possibile per dare un ottimo benvenuto ai croceristi. Vogliamo insomma che si sentano come a casa loro quando arrivano a Viareggio, e sono sicuro che per l’anno prossimo avremo messo a punto le cose”.

Vannucci, che da anni è l’agente marittimo della compagnia Sea Cloud Cruises è sintetico: “Abbiamo molte richieste per più passaggi di navi come queste, ma anche di altre grandi navi che hanno centinaia di ospiti. Ovviamente a Viareggio trattare queste ultime non è possibile. Continuiamo invece questo service di alta gamma che si è rivelato ottimale sia nei numeri sia nelle ’toccate’ annuali, e siamo già prenotati anche per l’anno prossimo.” In effetti i passeggeri della Sea Cloud Spirit viaggiano nel Mediterraneo, ma anche nei Caraibi, a bordo di un gioiello della cantieristica tedesca che è stato varato nel 2021. Ha 128 metri di lunghezza, tre alberi con 4.100 metri quadrati di vele manovrate a mano come nei vecchi velieri, ristorante stellato con vista sul mare, aree wellness e spa di altissimo livello. Un vero sogno per i velisti che affronteranno una transatlantica navigando con gli alisei a vele spiegate per 14 giorni. I prezzi per godere di tanta bellezza? Non sono un problema, per chi sceglie una vacanza del genere.