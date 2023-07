Creatività tutta italiana Una notte di stelle con i gioielli di Bruni in un giardino esclusivo

VIAREGGIO

Proprio sul mare doveva prendere forma l’evento organizzato dalla gioielleria Capone in collaborazione con il brand di gioielli Pasquale Bruni, ma il tempo che ha creato forti disagi lo scorso venerdì 30 giugno su tutta la costa non ha dato tregua, spostando il tutto nella prestigiosa cornice di Villa Scorzi, a Calci in provincia di Pisa.

Esclusività, passione e savoir-faire Made in Italy. Queste le parole chiave che dal 1967 definiscono l’identità del marchio Pasquale Bruni, oggi uno dei leader dell’alta gioielleria italiana. Ogni gioiello della maison è un pezzo unico che racconta una storia dal significato intenso. La loro profondità creativa è il carattere distintivo che appartiene ad Eugenia Bruni, direttore creativo amante della vera essenza della natura, che lavora costantemente alla ricerca di quegli elementi ispirazionali che le permettono di creare sempre forme innovative. È proprio Eugenia Bruni che nella sua prima apparizione in un evento in Italia, ha spiegato agli ospiti caratteristiche e dettagli delle sue linee di gioielli, incantando i presenti.

I gioielli, assoluti protagonisti di questa serata, sono stati indossati da modelle che eteree, hanno sfilato tra allestimenti di rose. Una cornice incantata che ha reso giustizia a pietre e colori della collezione più iconica di Pasquale Bruni, Giardini Segreti. La collaborazione che unisce le gioiellerie Capone e il brand di gioielli perdura da anni, l’evento dedicato a una cerchia ristretta di clienti è stata l’occasione perfetta per celebrare questa partnership. Il brand è presente su tutto il litorale toscano, dalla provincia di Livorno fino a Forte dei Marmi, senza dimenticare le storiche boutique di Capone presenti nell’entroterra quali Pontedera e Vicopisano, dove Pasquale Bruni è presente con le sue collezioni ispirate alla natura, all’arte e alla bellezza.