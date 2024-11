Creartiva Pietrasanta. Tre giorni di tavole rotonde su arte, economia e futuro

Manca un giorno all’inaugurazione di Creartiva Pietrasanta, dialogo interdisciplinare tra arte, economia e innovazione che si svolgerà in città da domani alle 15 fino al 24 novembre. Pietrasanta si trasforma così in un laboratorio di idee, con la direzione scientifica di Nicola Lattanzi (nella foto), professore di Strategia e Management per i Sistemi Complessi presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca, il patrocinio del Comune e il sostegno di Banca Intesa mettendo a confronto esperti, artisti, imprenditori e cittadini per discutere del futuro dei borghi e delle piccole città. Presentazioni, dibattiti e workshop si svolgeranno in due luoghi simbolo della città, il salone dell’Annunziata nel Chiostro di Sant’Agostino e il MuSa, Museo virtuale della scultura e dell’architettura, con ospiti di rilievo nel panorama artistico, economico e accademico internazionale. Obiettivo, stimolare un dibattito costruttivo sui temi cruciali del nostro tempo: paesi e borghi come motori di sviluppo economico e innovazione; l’intersezione tra creatività naturale e artificiale e come l’arte possa essere veicolo di innovazione sociale ed economica, anche nella prospettiva di una Pietrasanta “artigiana”; arte ed economia per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della transizione digitale, con soluzioni innovative per un futuro sostenibile. Il comitato scientifico, diretto da Nicola Lattanzi, Professore Ordinario presso la Scuola IMT di Lucca, è composto da Daniela Baglieri, Professore Ordinario presso Facoltà di Economia dell’Università di Messina, Rodrigo Basco, Professore Ordinario presso l’American University of Sharjah, UAE, Giovanni Comandé, Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Mario Curia, Imprenditore e fondatore della casa editrice Mandragora, Kübra Karataş, Economista culturale e ricercatrice presso l’Erasmus University Rotterdam, Maria Cecilia Pepponi, Image, Visual & Interior e Design Consultant, Eva Perini, curatrice e presidente dell’associazione culturale Progetto Vitalità Onlus, Maurizio Porfiri, Institute Professor presso New York University Tandon School of Engineering, Roberto Pisoni, direttore dei contenuti e dei canali di intrattenimento e documentari di Sky, Erik Stam, Professore di “Strategy, Organization & Entrepreneurship” presso Utrecht University School of Economics.