Crazy Pizza apre a giugno al ristorante Blei Ametista

La firma è prevista dopo Pasqua ma l’accordo di massima ormai ci sarebbe. Il Crazy Pizza – come più volte annunciato – arriva a Forte dei Marmi. Ma non nel fondo del Riviera (l’accordo alla fine sarebbe saltato) ma in quello del ristorante Blei Ametista-ex Caffè Milano. Proprio dove inizialmente voleva sbarcare il franchising di ’pizza restaurant’ dell’imprenditore Flavio Briatore. Gli spazi sul viale Morin erano stati infatti già oggetto di forte interessamento nel 2021, poi ogni contatto era terminato con un "nulla di fatto" e il proprietario del Twiga comunque non aveva mollato l’intenzione di avviare un punto vendita della catena di pizze lusso anche a Forte dei Marmi. Verificando la possibilità di aprire in piazza Marconi e, pochi mesi fa, valutando seriamente di rilevare il Riviera sul lungomare. Ma anche in questo caso la trattativa è sfumata e la scelta sarebbe tornata dunque sull’ex Caffè Milano. Bocche cucite sull’intesa che però, a detta dei bene informati, ormai è cosa fatta. Il Crazy Pizza dovrebbe infatti aprire a giugno grazie ad un veloce ammodernamento ed adattamento degli spazi. Poi a ottobre chiuderà per la lunga ristrutturazione che porterà il locale ad essere completamente in linea con gli altri del franchising che ha raggiunto mete come Londra, Monte Carlo e Dubai.

Fra.Na.