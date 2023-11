Costi polo scolastico. Pd: "Poca trasparenza"

"Sul polo scolastico di Tonfano zero trasparenza: andrà all’infinito come il Museo Mitoraj?". La segreteria Pd non fa sconti alla giunta dopo la notizia del raddoppio dei costi per la realizzazione del polo scolastico di Tonfano. L’accusa principale è di non aver palesato l’effettivo ammontare delle spese se non fossero usciti i servizi su queste pagine. "La loro gestione – scrive il Pd – è l’emblema di come non si dovrebbe governare. Da mesi sono a conoscenza non di un semplice aumento dei prezzi, ma addirittura del raddoppio dei costi tanto da decidere in modo drastico e obbligato di eseguire, inizialmente, solo un terzo dell’edificio che dovrà aprire i battenti nel 2026-2027, senza quindi riuscire ad ospitare tutte le scuole della Marina. Un’informazione molto importante – proseguono – tenuta nascosta ai cittadini e che esplode all’indomani dell’orientamento scolastico per le nuove iscrizioni. Perché tenere all’oscuro famiglie, insegnanti e dirigente scolastico all’incontro dello scorso ottobre? Ma quale ’comunità protagonista della nascita del plesso’, come ha detto il vice sindaco Bresciani: per cominciare basterebbe un minimo di trasparenza e condivisione".