Corso per assaggiatori di formaggio: sono aperte le iscrizioni

Come si degusta correttamente un formaggio? Quali sono le tipologie e come viene prodotto questo alimento? Un’opportunità per conoscere i segreti del mondo dei derivati del latte è il corso di 1° livello per assaggiatori di formaggi che si svolgerà dal 29 gennaio al 22 aprile al ristorante “Antico Uliveto” di Pozzi a cura della Delegazione Onaf di La Spezia- Massa Carrara con la Condotta Slow Food “Terre Medicee e Apuane”. L’Onaf (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio) è nata a Cuneo nel 1989 proponendo, prima in Italia, l’utilizzo della tecnica dell’assaggio quale strumento di promozione dei formaggi di qualità. Le dieci lezioni avranno una durata di due ore, con inizio alle 20,30. Ogni argomento verrà trattato con una parte teorica ed una parte pratica di assaggio di tre formaggi. Il superamento dell’esame finale dà diritto all’iscrizione all’Albo nazionale degli Assaggiatori Onaf. Iscrizioni aperte e devono essere effettuate sul sito entro il 15 gennaio (www.onaf.it/corso Lucca). Per info: 329 – 3389714; sp- [email protected]