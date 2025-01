Corso Nati per leggere. Per appassionati educatori e medici

Un corso dedicato a chi ama leggere e vuole condividere la passione con i più piccoli, quello proposto da Nati per Leggere, programma attivo dal 1999 che ha nel cuore del suo programma la lettura in famiglia, intesa come momento di relazione e intimità per lo sviluppo cognitivo, relazionale e sociale, e riservato a bibliotecarie e bibliotecari, pediatri e altro personale sanitario dei servizi pediatrici, educatori ed educatrici, insegnanti della scuola d’infanzia, ma anche a semplici appassionati. Il corso, aperto a 25 partecipanti, si svolgerà con formazione a distanza con visione autonoma dei video formativi su piattaforma Moodle, per 12 ore di corso, per concludersi con un incontro in presenza che si svolgerà sabato 1 marzo alla Biblioteca Civica Agorà. È possibile iscriversi fino al 26 gennaio, compilando il modulo online presente sulla pagina dedicata della Provincia.