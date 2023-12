Corsi mascherati. Gli sconti in prevendita per i biglietti cumulativi. Poi scatta la stangatina

Ogni mattina, a Viareggio, un carnevalaro si sveglia e sa che dovrà correre nelle biglietterie di Burlamacco entro il 6 gennaio, per acquistare i cumulativi del Carnevale in prevendita ad un prezzo scontato. Anche perché gli abbonamenti, a prezzo piano, quest’anno hanno subito un aumento di 5 euro rispetto al 2023. Dal 7 gennaio l’intero passa infatti dai 45 euro del 2023 ai 50 euro, mentre il ridotto sale da 35 a 40 euro.

La buona notizia è che in prevendita i prezzi sono gli stessi di un anno fa. Quindi da oggi, e fino al 6 gennaio, sono in vendita gli abbonamenti al prezzo di 40 euro, l’intero, e 30 euro il ridotto, per i ragazzi da 1,21 metri di altezza fino a 14 anni non compiuti, per partecipare a tutti i sei corsi mascherati (in programma il 3, 8, 11, 13, 18 e 24 febbraio). I biglietti non sono nominativi e l’ingresso al Carnevale è gratuito per bambini fino 1,20 metri di altezza.

I cumulativi si possono acquistare alla biglietteria della Fondazione Carnevale, all’ingresso della Cittadella, con apertura l’8, il 9 e il 10 dicembre dalle 10-13 e 15-18. Da lunedì 11 con orario 9-13 e 15-18. Gli abbonamenti sono inoltre in vendita anche nei supermercati Esselunga di Viareggio, Lido di Camaiore, Massa, Carrara Turigliano, Pisa e nei supermercati di Lucca Arancio, San Concordio e Carlo del Prete. E presso le farmacie comunali Farmacity di Viareggio e alla Parafarmacia in via Santa Maria Goretti. Grazie alla consolidata partnership tra il Carnevale di Viareggio ed Esselunga, con il biglietto cumulativo sarà abbinato il coupon con uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 60 euro, spendibile con Carte Fidaty presso i supermercati Esselunga. Mentre grazie alla collaborazione con ICare con il biglietto cumulativo è possibile beneficiare di un ulteriore sconto di 5 euro, su una spesa minima di 25 euro di parafarmaci (sono esclusi i farmaci), in tutti i punti vendita FarmaCity.

Mdc