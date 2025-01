Corsi mascherati. Da lunedì i pass disponibili all’Urp

Prenderà il via lunedì la distribuzione dei pass in vista dei corsi del "Carnevale di Pietrasanta" in agenda il 9, 16 e 23 febbraio (eventuale recupero 2 marzo). I pass, disponibili all’Urp nella sede municipale distaccata di via Capriglia, potranno essere ritirati dai residenti all’interno del circuito del corso, composto da piazza Matteotti, provinciale Vallecchia, via San Francesco e via Marconi, e ai titolari delle attività commerciali situate lungo lo stesso percorso. Nei giorni dei corsi il percorso sarà accessibile, tra le 12 e le 18, solo con pagamento del biglietto d’ingresso o l’esibizione di apposite autorizzazioni. L’Urp è aperto da lunedì a venerdì orario 8,30-13, martedì e giovedì anche 14-16,30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0584-795246 oppure l’ufficio tradizioni popolari, promotore della manifestazione, allo 0584-795281.