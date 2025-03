Corsi di surf. Iscrizioni fino al 24 aprile

Ci si potrà iscrivere fino al 24 aprile prossimo per far partecipare i propri bambini ai corsi di avviamento al surf, articolati in tre lezioni ciascuna della durata di un’ora e mezzo, che si svolgeranno presso lo stabilimento balneare Bagno Carlo, tenuti dagli istruttori qualificati dell’Associazione Marco Surf. Le lezioni si terranno tra il 19 maggio e il 9 giugno. L’iniziativa mira a promuovere la conoscenza e la pratica di uno degli sport più apprezzati nella nostra zona. "Anche quest’anno, visto il successo delle precedenti esperienze - sottolinea Alberto Mattugini, consigliere delegato allo sport - abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa perché rappresenta un’opportunità importante per avvicinare i nostri bambini allo sport e al mare. Rinnoviamo questa iniziativa convinti che il surf, oltre a essere divertente e stimolante, favorisca la socializzazione, l’equilibrio fisico e mentale dei più piccoli. Inoltre, si tratta di un’attività che si sposa perfettamente con la natura e la cultura marinara del nostro territorio, consentendo ai bambini, sin da piccoli, di prendere confidenza con il mare, imparando a misurarsi con le onde e acquisendo maggiore sicurezza e autonomia in acqua".

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito del comune al link https://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/amministrazione/unita_organizzativa/sport-politiche-giovanili/ e dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo o spedito tramite pec all’indirizzo: [email protected]. Si ricorda che i posti sono limitati e verrà data precedenza ai residenti secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande; eventuali posti rimanenti saranno assegnati ai non residenti secondo lo stesso criterio.