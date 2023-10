Corsi di pittura e ceramica alla Factory 291

Ripartono i corsi d’arte e altre utilità tenuti alla Galleria Factory 291, in via Veneto. Dal martedì al sabato, il programma è ricco e declinato per ogni inclinazione. Il martedì, la settimana si apre con un doppio appuntamento: dalle 16,30 alle 18,30 si tengono sia il corso di disegno, sia quello di pittura. Il mercoledì, dalle 16 alle 19, è dedicato al corso di ceramica. Inoltre, nei prossimi giorni sono in partenza altri tre appuntamenti: il corso di pittura acrilica, che si terrà il martedì dalle 10 alle 12, a partire dal 7 novembre; il corso di cucito a macchina, il giovedì dalle 17,30 alle 19,30, che partirà il prossimo 9 novembre; e infine il laboratorio di ceramica, calendarizzato per il sabato mattina dalle 10 alle 12,30 a partire dal mese di novembre. Insomma, un calendario ricco e affascinante per chi ha voglia d’imparare.