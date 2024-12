Corsi di nuoto gratuiti per i residenti

L’amministrazione, da sempre impegnata nella promozione dello sport e del benessere fisico, ha deciso di sostenere i residenti che si iscriveranno ai corsi o sottoscriveranno gli abbonamenti per il nuoto libero alla piscina comunale di Seravezza, coprendo la quota di iscrizione stagionale di 30 euro.

"Con questa iniziativa vogliamo incoraggiare i cittadini, a dedicarsi a discipline che promuovono la salute e stili di vita corretti, come il nuoto e le attività in piscina", spiega il consigliere delegato allo sport Alberto Mattugini. Per agevolare questa misura, è stata stanziata una somma di 4.500 euro, che consentirà di coprire la quota di iscrizione per 150 residenti. I cittadini interessati potranno iscriversi senza sostenere la spesa della quota, mentre per chi è già iscritto sarà prevista una detrazione pari a 30 euro sul primo rinnovo successivo.