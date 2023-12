Corsi Biglietti cumulativi scontati. Nuova partnership con Gesam

Gesam operatore privato del settore energetico attivo nella vendita di energia elettrica e gas naturale su tutto il territorio nazionale è il nuovo partner del Carnevale di Viareggio 2024. Grazie a questa partnership il biglietto cumulativo sarà ancora più conveniente; al biglietto è abbinato infatti uno sconto di € 40 per chi aderisce alla conveniente e speciale proposta commerciale che Gesam ha messo a punto per il Carnevale di Viareggio 2024. Tariffe convenienti e sconto di 40 euro per fornitura di Gas e luce con Gesam.

L’azienda Gesam è operativa a Viareggio con uno store in via Zanardelli, 18 ma sarà possibile sottoscrivere il contratto e avere informazioni sulla proposta commerciale anche presso la Cittadella del Carnevale dove gli operatori di Gesam saranno presenti con uno stand a partire dal 21 dicembre.