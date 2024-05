“Corsa contro la fame“. Lo sport per solidarietà

TORRE DEL LAGO

Due giornate dedicate allo sport e alla solidarietà, quelle organizzate dall’istituto comprensivo “Torre del Lago“ per oggi e per martedì 14 maggio. Gli studenti e le studentesse di elementari e medie parteciperanno infatti ad una corsa di beneficienza per le popolazioni più disagiate, sotto la guida dell’associazione “Azione contro la fame“, organizzazione internazionale umanitaria specializzata nella lotta alla fame e alla malnutrizione infantile. E che ha promosso, all’interno delle scuole, una grande corsa solidale.

“Corsa contro la fame“, difatti, è un progetto didattico, sportivo e solidale, giunto in Italia alla nona edizione e patrocinato da CONI, che prevede un percorso didattico di sensibilizzazione in aula, con incontri per illustrare ai giovani le cause strutturali e le conseguenze della fame. Ogni scuole, inoltre, ha potuto approfondire l’argomento grazie ad un kit didattico di educazione civica fornito dall’organizzazione. I ragazzi diventano così parte attiva del progetto e con il loro “passaporto solidale“, che li porta a sviluppare capacità di comunicazione e a sentirsi parte della soluzione, coinvolgono e sensibilizzano familiari e amici, che potranno fare una promessa di donazione per ogni tratto di corsa svolto durante le giornate promosse da ogni singolo istituto.

I ragazzi potranno così, con il proprio impegno, sia come ambasciatori dell’iniziativa sia come sportivi, sostenere concretamente la lotta alla fame e alla malnutrizione infantile nel mondo.