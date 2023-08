Cordoglio a Pietrasanta per la Scomparsa di Lunardini: Ricordo di Mallegni e del Pd

Anche Pietrasanta piange la scomparsa di Lelio Lunardini, storico tecnico della Canottieri Viareggio ed ex dirigente del Comune. "Una notizia che mi addolora. Lo conoscevo bene: non so se fosse un amico – scrive l’ex sindaco Massimo Mallegni – ma di certo era una persona per bene, seria e affidabile. Era dirigente a Pietrasanta quando nel 1997 da consigliere e dal 2000 come sindaco ci siamo incontrati. Forse politicamente distante da me, ha sempre assolto al proprio lavoro con grande professionalità e competenza. Ho imparato tantissimo da Lelio, è stato uno dei dirigenti migliori con cui abbia collaborato". Rattristato anche il Pd di Pietrasanta: "Un uomo leale e dal cuore grande, dirigente capace e disponibile, attento alle esigenze del personale dando sempre il suo prezioso aiuto". Da Mallegni e dal Pd le condoglianze ai familiari.