Coppa e Trofeo del Carnevale. Da domani tornano le sfide

Domani e domenica 9 si disputa la prestigiosa Coppa Carnevale di vela, (giunta alla cinquantesima edizione) trofeo Città di Viareggio, e il Trofeo del Carnevale, tradizionali appuntamenti riservati alle competizioni d’altura. Sabato dopo il briefing nel salone al primo piano del Club Nautico Versilia, prenderanno il via, alle 11, le prime prove che proseguiranno anche nella giornata seguente, alle 10. Potranno essere disputate un massimo di cinque regate su percorso bolina poppa, e non più di tre al giorno, hanno spiegato i direttori sportivi del Club Nautico Versilia Muzio Scacciati e della Lega Navale Italiana Viareggio Fabrizio Sartini. Per il trofeo del Carnevale di Viareggio, invece, è prevista una sola prova al giorno, senza scarti, lungo il litorale tra Viareggio e Marina di Pietrasanta, in questa regata il segnale di partenza verrà dato sabato alle 11.15, e domenica alle 10.15. La Coppa Carnevale è una regata nazionale valida per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto riservata alle imbarcazioni Orc International e Orc Club, comprese tra le classi 0 (da 16,40 e 18,29 metri) e la classe 5 (più di 6 metri), mentre il trofeo del Carnevale di Viareggio è una regata sociale aperta a ORC Gran Crociera, Racing FIV e Libera, senza controlli di stazza. Per un totale di più di venti imbarcazioni. Lo scorso anno vinse la Coppa Carnevale e il trofeo d’argento riservato alla classe Overall, l’IMX40 Antares della Marina Militare timonato da Paolo Carnevali, il trofeo Burlamacco al vincitore della Gran Crociera, My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi, il trofeo Mancini al primo della classifica Rating Fiv, Bucaniere di Muzio Scacciati e timonato da Roberto Righi. Mentre il premio Mare Vivo andò a Silvio Dell’Innocenti. L’organizzazione è del Club Nautico Versilia, Lega Navale Italiana, Circolo Vela Mare e Yacht Club Cortina d’Ampezzo, patrocinio del Comune di Viareggio, collaborazione con Uvai, e supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale Toscana, iCare Viareggio Porto 2020, e Mare Vivo.

Walter Strata