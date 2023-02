Cooperativa cerca oss e infermieri Una commessa e un cablatore

SVILUPPATORI SOFTWARE

Gruppo Informatico S.R.L., Software House di Massarosa è in cerca di sviluppatori software. Cv a [email protected]

CABLATORE QUADRI ELETTRICI

Costruzioni elettriche “Carmelo Venuto” di Camaiore cerca . Cablaggio quadri elettrici civili e industriali. Diploma, esperienza di 1 anno, conoscenza base della lingua inglese, conoscenza base degli schemi elettrici e dei componenti elettrici. Per candidarsi 0584969423 o inviare il cv a [email protected]

ADDETTA ALLE VENDITE

negozio Flavio Castellani a Forte dei Marmi cerca con esperienza nel settore abbigliamento donna di almeno 3 anni buona conoscenza lingua inglese disponibile a lavorare sabato e domenica.www.indeed.com

SERRAMENTISTA

Commercio tende “Marcotende” a Viareggio cerca per montaggio infissi, montaggio e smontaggio tende da sole. Esperienza di almeno 2 anni, richiesta buona manualità, precisione e accuratezza, flessibilità oraria durante la stagione estiva. Per candidarsi 0584630392 o il 3662567622 o inviare il cv a [email protected]@libero.it

PERSONALE PESCE BARACCA

Ristorante Pesce Baracca a Forte dei Marmi cerca BARISTA con esperienza di 1 2 anni, autonomia negli spostamenti, possesso di Haccp. RUNNER FOOD cameriere di sala con mansioni di porta piatti e porta bevande. Esperienza di 1 2 anni, possesso di Haccp e HOSTESS-STEWARD per la gestione delle prenotazioni telefoniche, accoglienza clienti, assistenza nella richiesta di informazioni. Periodo: Aprile – settembre. Per candidarsi 05841716337 o cv a [email protected]

ADDETTOA AL MAGAZZINO

Bellanti spa a Viareggio cerca per gestione della merce in caricoscarico, preparazione dei prodotti da consegnare, cura dell’inventario. Per candidature: 05841811037 - [email protected]

PERSONALE PARASANITARIO

Coop Il pellicano cerca OPERATORETRICE SOCIO SANITARIOA in possesso di qualifica OSS preferibilmente con esperienza per mansioni di tipo socio educativo, assistenziale e sanitario presso struttura terapeutica psichiatrica. Uso PC (Word, posta elettronica, navigazione internet). Tempo determinato, 30 ore settimanali. Orario su turni anche notturni. Pat. B. INFERMIEREA per struttura terapeutica riabilitativa. Lavoro su turni, anche notturno. Tempo Determinato. A Pietrasanta. Per candidature: 3316515790

AUTISTA

Autotrasporti Gabrielli Guido e figlio snc di Pietrasanta cerca per carico, scarico merci e viaggi anche sul territorio nazionale.Ottima conoscenza della lingua italiana, patente B, C, E, CQC, automunit*, in possesso di attestato per la sicurezza dei lavoratori. Periodo: da subito a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Per candidarsi 0584796102 o il 3356271228 o cv a [email protected]